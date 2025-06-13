CHP'den Temizlik Personeli Sorunu İçin Soru Önergesi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullarda temizlik personeli eksikliğini TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için temizlik personeli ve hijyen koşulları hakkında sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda temizlik personeli ve hijyen sorununu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla Bakanlığınıza bağlı devlet okullarında toplam kaç kadrolu temizlik personeli görev yapmaktadır? Kaç okulda hiç kadrolu temizlik görevlisi bulunmamaktadır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özçağdaş, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında okullara yeterli temizlik personeli gönderilmediğini belirterek, "Bu durum ülke genelinde birçok okulda hijyen sorunlarına yol açmıştır. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bazı okullar temizlikten tamamen mahrum kalmış, temizlik işleri öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sorumluluğuna bırakılmıştır" dedi.

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'e yönelttiği sorular şöyle:

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan kaç temizlik görevlisinin sözleşmesi dönem ortasında sona ermiştir? Bu personelin yerine herhangi bir istihdam sağlanmış mıdır? 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla Bakanlığınıza bağlı devlet okullarında toplam kaç kadrolu temizlik personeli görev yapmaktadır? Kaç okulda hiç kadrolu temizlik görevlisi bulunmamaktadır? Temizlik görevlilerinin ve hijyen malzemelerinin yetersiz olduğu ya da hiç sağlanamadığı okulların öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından temizleniyor olması sağlık, etik ve hukuk açısından uygun olmadığına göre, bu sorunun çözümü için Bakanlığınızca alınan tedbirler nelerdir? 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başlamadan önce tüm okullara kadrolu ve yeterli sayıda temizlik personeli atanmasına yönelik Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir plan ya da çalışma var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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