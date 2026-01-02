Gökan Zeybek'ten Tayfun Kahraman Tepkisi: Bugüne Kadar Çiğnendi İnsanlık Onuru, Bugünden Sonra Son Verin, Tayfun Kardeşimizi Derhal Serbest Bırakın

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tayfun Kahraman'ın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, " Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada olmasına rağmen hala tahliye edilmemesi, göz göre göre canına kastetmektir. Nedir alıp veremediğiniz! Bu kadar mı vicdanınız karardı!? Bugüne kadar çiğnendi insanlık onuru, bugünden sonra son verin, Tayfun kardeşimizi derhal serbest bırakın." ifadelerine yer verdi.

Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaşanan sürece şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu zulüm niye! Yol arkadaşımız Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için bir kere daha hastaneye yatırıldı. Görmeyen gözler, duymayan kulaklar! Atak geçirdiği için. Öncelikle acil şifalar diliyorum. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada olmasına rağmen hala tahliye edilmemesi, göz göre göre canına kastetmektir. Nedir alıp veremediğiniz! Bu kadar mı vicdanınız karardı!? Bugüne kadar çiğnendi insanlık onuru, bugünden sonra son verin, Tayfun kardeşimizi derhal serbest bırakın."