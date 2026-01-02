Haberler

Gökan Zeybek'ten Tayfun Kahraman Tepkisi: Bugüne Kadar Çiğnendi İnsanlık Onuru, Bugünden Sonra Son Verin, Tayfun Kardeşimizi Derhal Serbest Bırakın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan ve MS hastası olan Tayfun Kahraman'ın hastaneye kaldırılmasını değerlendirerek, Anayasa Mahkemesi'nin kararının görmezden gelinmesini eleştirdi ve derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tayfun Kahraman'ın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, " Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada olmasına rağmen hala tahliye edilmemesi, göz göre göre canına kastetmektir. Nedir alıp veremediğiniz! Bu kadar mı vicdanınız karardı!? Bugüne kadar çiğnendi insanlık onuru, bugünden sonra son verin, Tayfun kardeşimizi derhal serbest bırakın." ifadelerine yer verdi.

Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaşanan sürece şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu zulüm niye! Yol arkadaşımız Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için bir kere daha hastaneye yatırıldı. Görmeyen gözler, duymayan kulaklar! Atak geçirdiği için. Öncelikle acil şifalar diliyorum. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada olmasına rağmen hala tahliye edilmemesi, göz göre göre canına kastetmektir. Nedir alıp veremediğiniz! Bu kadar mı vicdanınız karardı!? Bugüne kadar çiğnendi insanlık onuru, bugünden sonra son verin, Tayfun kardeşimizi derhal serbest bırakın."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig

Yıllardır Süper Lig'deydi! Yeni adresi çok konuşulur
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk