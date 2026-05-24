CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik… Gül Çiftci'den "Usulsüz İşlem" Tepkisi: "Hukuk Devleti İlkesinden Çıkmaya Çalışıyorlar"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Merkezi'nde yürütülen tahliye ve tebligat sürecine ilişkin "Hatalı ve usule uygun olmayan işlemle tebligat yapılmaya çalışılıyor, hukuka aykırı hiçbir işlemi kabul etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi iddiaları üzerine sabah saatlerinde yaşanan gerginlik devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Deniz Yavuzyılmaz ve Suat Özçağdaş otopark kapısına giderek polisle müzakereye yaptı.

Konuya ilişkin Çiftci ve Özçağdaş, otopark girişi önünde basın mensuplarına bilgi verdi.

Özçağdaş, "Bize aşağıdan bilgi geldi, emniyetten. Dediler ki 'İcra memurları gelecek, tebligatta bulunacaklar' dediler. Biz de seçim Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir, Süleyman Bülbül, Mahmut Tanal, Deniz Yavuzyılmaz indik aşağıya. Buraya geldiler, işte 'efendim minibüs var buradan geçemiyor. E peki. Minibüsü çektiler nerede icra memuru? 'İcra memurları yok, ne zaman geleceklerini bilmiyoruz' dediler. Buradan Türkiye'ye sesleniyoruz. Ben Ankara Valisi'ne sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. CHP'ye bir tebligat yapmak istiyorlar musunuz? İstiyorsanız bu ülkenin görevli emniyet amirleri var, geldiler ve 'Buraya bir icra memuru gelecek' dediler. Geçemediği için minibüsü çektik. Şimdi ortadan icra memuru kayboldu. Bu icra memuru nerede? Doğal olarak pazar günü bir icra memuru getirilmeye çalışılıyor. Acele nedir? Nereden kaynaklanıyor, biz bunu bilmiyoruz. Bir dosya teslim edildiğinde bizim hukuk işleri sorumlumuz dosyayı inceleyecek. Biz bakacağız. Daha önce İstanbul'da yaşadık" dedi.

"KOLLUK GÜÇLERİNİ YANLARINA ALARAK İCRA İŞLEMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özçağdaş'ın ardından konuşan Çiftci de şunları kaydetti:

"İki gün önce de aynı işlemi yapmak için buradaydılar. Döndüler dolaştılar yapamadılar, başka bir yere yaptılar. İşlemlerinin yanlış olduğunu fark ettiler. Bugün bu sefer de kolluk güçlerini yanlarına alarak, Türk polisini yanlarına alarak burada icra işlemi yapmaya çalışıyorlar. Bizi aradılar, içerden çıktık geldik. Dosyayı inceleyeceğimizi söyledik. Çünkü aynı usulsüz işlemi İstanbul İl Binamız işgal edildiğinde de yaptılar. Hatalı, usule uygun olmayan işlemle gelip burada tebligat yapmaya çalıştılar. Hafızalarımız çok taze, hatırlıyoruz. Bugün burada aynı usulsüz işlemi yaptırmayacağız. Dosyayı inceleyeceğiz. Doğru iş neyse onu yapacaklar. Onlar hukuk devleti ilkesinden çıkmaya çalışıyorlar, biz de ısrarla onları hukuka uydurmaya çalışıyoruz. Olan sadece bundan ibarettir. Şimdi buyursunlar gelsinler eğer işlemlerine güveniyorlarsa, usullere uygunsa biz de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çok ivedi usullerle hafta sonu işlemlere ilişkin istisnai tanımlamalar var. Ama bu istisnai tanımlamalara girmiyor burada yaptıkları işlemler. Geçen gün gelemediler çünkü buraya. Geçen gün belli tepkilerden korktukları için gelemediler. Bugün polisle gelmeye çalışıyorlar."

Kaynak: ANKA