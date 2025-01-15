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CHP'den Sınav Sorularının Sızdırılmasına Tepki

CHP'den Sınav Sorularının Sızdırılmasına Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul'da 6 okulda ortak sınav sorularının sosyal medyada paylaşılması konusunu TBMM gündemine taşıdı ve Milli Eğitim Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul'da 6 okulda 6,7 ve 10'uncu sınıfların ortak yazılı sorularının sınavdan önce sosyal medyada paylaşılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Ortak sınav sorularına sahip çıkamayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır" diye sordu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'da 6, 7 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak günleri arasında yapılan birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavlarında, öğrencilerin başarı ortalamasında anormal bir yükseliş tespit edilmesi üzerine açıklama yaptı. 6 okulda sınav öncesinde soruların sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak 2025 Salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özçağdaş, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Ortak sınav sorularını sızdıran kişiler hakkında başlatılan soruşturmada hangi bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır? Sosyal medyada soruları paylaşan kişiler tespit edilmiş midir? Öğrencilerimizin geleceği açısından sınav güvenliği en önemli meselelerden birisidir. Son 22 yılda yapılan sınavların birçoğunda soruların sızdırılması, çalınması gibi olaylar yaşanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav güvenliği hususunda hangi tedbirler alınmıştır? Ortak sınav sorularına sahip çıkamayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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