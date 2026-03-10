Haberler

Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Patriot' Açıklaması: S-400 Sisteminin Konuşlandırılmaması, Tedarik Kararının Ne Kadar Yanlış Olduğunu Teyit Etmiştir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MSB'nin Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırılması hakkında açıklamalarda bulunarak, S-400 hava savunma sisteminin tedarikinin milli güvenliğe verdiği hasarın siyasi sorumluluğunun alınması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Yüksek yoğunluklu kriz ortamında bile, siyasi mülahaza veya teknik yetersizlik nedeniyle harekata hazır olduğu bildirilmesine rağmen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir. S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, 'harekat ihtiyaç makamları' tarafından belirlenmelidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından MSB'nin Patriot sistemi açıklamasını ekleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Yüksek yoğunluklu kriz ortamında bile, siyasi mülahaza veya teknik yetersizlik nedeniyle harekata hazır olduğu bildirilmesine rağmen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir. S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, 'harekat ihtiyaç makamları' tarafından belirlenmelidir."

Kaynak: ANKA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!