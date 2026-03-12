Haberler

Aylin Nazlıaka: "Yetkilileri Derhal Harekete Geçmeye, Rojin Kabaiş'in Ailesinin Güvenliğini Sağlamaya Çağırıyoruz"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, tehdit aldığını bildiren Rojin Kabaiş'in ailesinin güvenliği için yetkililere çağrıda bulundu. Nazlıaka, geçmişte benzer bir durumda hayatını kaybeden Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra örneğini vererek, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için uyarıda bulunmuştuk. ve bugün onlar hayatta değil. Şimdi aynı uyarıyı Rojin Kabaiş'in babası için yapıyoruz. Yarın çok geç olabilir. Hemen şimdi gereğini yapın! Yetkilileri derhal harekete geçmeye, Rojin Kabaiş'in ailesinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek, Rojin Kabaiş'in ailesinin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Nazlıaka, şunları kaydetti

"Tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için uyarıda bulunmuştuk. ve bugün onlar hayatta değil. Şimdi aynı uyarıyı Rojin Kabaiş'in babası için yapıyoruz. Yarın çok geç olabilir. Hemen şimdi gereğini yapın! Yetkilileri derhal harekete geçmeye, Rojin Kabaiş'in ailesinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
