CHP'den Radyoloji Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Teklifi

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanların fiili hizmet süresinden kesintisiz olarak yararlanmaları için kanun teklifi verdi. Demir, "Verdiğimiz kanun teklifi ile yer altında çalışanlarda olduğu gibi radyoloji teknikerleri/teknisyenlerinin de kesintisiz fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarını talep ediyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Demir'in, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanların fiili hizmet süresinden kesintisiz olarak yararlanmaları için verdiği kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40'ıncı maddesinde yer alan tablonun 11'inci sırasında radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanların 90 günlük fiili hizmet süresi zammı tanınmıştır. Bu zam, genellikle, zor şartlar altında yapılan çalışmalar veya belirli meslek gruplarına yönelik riskli görevdekiler için verilmektedir. Ancak radyoloji çalışanları için bu süre belirli durumlarda kesintiye uğramaktadır. Verdiğimiz kanun teklifi ile yer altında çalışanlarda olduğu gibi radyoloji teknikerleri/teknisyenlerinin de kesintisiz fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarını talep ediyoruz.

Ağır ve yıpratıcı işlerde yani doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküleremanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar; Tablonun 10, 13 ve 14'üncü sırasında belirtilenler gibi kesintisiz 90 gün FHZ süresinden yararlandırılmalıdır. Anayasamızın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesi gereği çalışma barışının sağlanması amacıyla bu kanun teklifi verilmektedir. Bu nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40'ıncı maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir."