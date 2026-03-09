Haberler

CHP'li Bulut'tan Özgür Özel Hakkında Başlatılan Soruşturmaya Tepki:  Ne Susacağız Ne de Sineceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlattığı soruşturmaya karşı çıktığını belirterek, 'Ne susacağız ne de sineceğiz' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Ne susacağız ne de sineceğiz" dedi.

Bulut, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Bulut, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında jet hızıyla soruşturma açtı. Yargıyı siyasete sopa yapanların en ufak bir eleştiriye bile tahammülleri yok. İstiyorlar ki kimse ağzını açmasın kimse tek söz etmesin. Ne susacağız ne de sineceğiz ne de sizin kara düzeninize teslim olacağız!"

Kaynak: ANKA
