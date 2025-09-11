CHP'den Mahkeme Kararına Değerlendirme

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı esastan eddetmesine ilişkin, "Şimdi İstanbul'daki tedbir kararının artık bir an önce kaldırılmasını ve bu mahkeme kararının uygulanmasını bekliyoruz" dedi.

Gökçe Gökçen, ANKA Haber Ajansı'na, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Gökçen, "Bu kararı olumlu değerlendiriyoruz. Artık kayyumun hiçbir geçerliliği kalmamıştır çünkü diğeri bir tedbir kararıydı. Bu, nihai bir esastan karar. Dolayısıyla Ankara hem yetkili mahkeme olarak bunu gördü, daha önce de açılan davaların hepsi bu Ankara 3. Asli Hukuk'ta birleşmişti. İstanbul'da açılan diğer davalar da öyle. Şimdi İstanbul'daki tedbir kararının bir an önce artık kaldırılması, bu mahkeme kararının uygulanmasını bekliyoruz. çok kısa süren bir kayyumluk hikayesi olmuş oldu aslında" ifadelerini kullandı.