CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Gökçe Gökçen: Halkımızın Yüklediği Sorumluluğu Erdoğan'ın Kararlarına Terk Edecek Değiliz

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Delegelerimizin verdiği görevi ve halkımızın yüklediği sorumluluğu Erdoğan'ın kararlarına terk edecek değiliz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendirmiyor. Türkiye'de çok partili demokrasiye son vermek isteyen kirli ve tehlikeli bir akıl devrededir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir dilekçeyle değil, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Genel Başkanımız Özgür Özel, 'Kimseye kolay bir yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vaat etmiyorum. Dikenlerin üstüne basa basa yürüyeceğimiz bir yolu ama teslim olmamayı, ezilmemeyi, yenilmemeyi vaat ediyorum.' demişti.

Delegelerimizin verdiği görevi ve halkımızın yüklediği sorumluluğu Erdoğan'ın kararlarına terk edecek değiliz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, bütün arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başındayız. Milletimiz yanımızda."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

