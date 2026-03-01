Haberler

Murat Emir'den Kenan Şener'in Gözaltına Alınmasına Tepki: Tamamen Gözdağı ve Siyasi Amaçlı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının İncirlik'teki yayınları nedeniyle gözaltına alınmasını, haberciliği cezalandırma ve sansürleme çabası olarak nitelendirdi. Emir, uygulanan gözaltı kararlarının hukuki değil, siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bölgede her kriz anında İncirlik'in haber kanallarının doğal yayın merkezi olduğunu belirten Emir, yakın tarihte bunun bir gazetecilik pratiği olduğunu kanıtlayan görüntüler olduğunu vurgulayarak, "Uygulanan bu ağır tedbirin hukuki değil, tamamen gözdağı ve siyasi amaçlı olduğu ortada" ifadelerini kullandı.

Emir, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV ekibine yönelik ' İncirlik yayını' gerekçesiyle uygulanan gözaltı kararları, haberciliği cezalandırma ve sansürleme çabasından başka bir şey değildir. İfade vermeye kendi ayaklarıyla gitmiş bir gazeteci varken uygulanan bu ağır tedbirin hukuki değil, tamamen gözdağı ve siyasi amaçlı olduğu ortada."

Ayrıca sizin derdiniz İncirlik'ten yayın yapılması falan değil! Bu da gazetecilere uygulanan sorgudan ortaya çıkıyor. Kendimizi bildik bileli, bölgedeki her kriz anında İncirlik haber kanallarının doğal yayın merkezi olmuştur. Sadece yakın tarihte bile bunun ne kadar sıradan bir gazetecilik pratiği olduğunu kanıtlayan 3 ayrı yayın görüntüsünü aşağıya bırakıyorum. Gazeteciliği suç gibi göstererek halkın haber alma hakkını gasp edemezsiniz."

Kaynak: ANKA
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü

İsrail'de bu manzaranın şoku yaşanıyor! Böylesini beklemiyorlardı
Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak

Maça dakikalar kala taraftarı korkutan haber
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı