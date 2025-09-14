CHP'den Kayyumlara Karşı Mücadele Vurgusu

(ANKARA) - CHP PM üyesi Berkay Gezgin, "Biz dimdik ayaktayız. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kayyumlara da geçit vermeyeceğiz. Yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı da dimdik duracağız" dedi.

Gençlik örgütleri, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenen "Büyük Ankara" mitingi öncesi Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında CHP PM üyesi Berkay Gezgin, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Gezgin, şunları söyledi:

"Ülkecek zor bir süreçten geçiyoruz. Psikolojik olarak da zor, fiziki olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreçleri atlatacağız. Gençler burada, Cumhuriyet Halk Partililer, gerçek Cumhuriyet Halk Partililer burada. Biz dimdik ayaktayız. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kayyumlara da geçit vermeyeceğiz. Yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı da dimdik duracağız. Gerekirse 81 ilde, her ilçede dimdik yürüyerek her yerde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."