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CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı göreve başladı

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CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Kastamonu Belediyesinde düzenlenen programda dün mazbatasını alan Baltacı, eski Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan görevi devraldı.

Daha sonra belediye önünde düzenlenen programda konuşan Baltacı, önemli bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

Kastamonu'nun halkçı, icraatçı ve demokrat siyasete güçlü destek verdiğini belirten Baltacı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza alçak gönüllü, saygılı, sevgili, vefayı, dayanışmayı unutmadan devam edeceğiz ama önceki dönemlerin israflarını, usulsüzlüklerini ve bu şehrin kazanımlarını kendi yandaşları arasında pay edenleri Kastamonu'ya bir bir açıklayacağız. Vereceğimiz görevi yerine getirenlerle yola devam edecek, bu şehre hizmet etmekten gocunanla yollarımızı ayıracağız." dedi.

Seçim kampanyası sürecinde söyledikleri her şeyi yapacaklarını anlatan Baltacı, Kastamonu'da yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Kastamonu'yu bölgesine liderlik eden bir şehir yapacaklarını ifade eden Baltacı, şunları kaydetti:

"Seçimi yüzde 49 ile kazandık ama anlayışımızla, icraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da kalan yüzde 51'in de güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehir için ne yaparsak yapalım kafi gelmeyeceğini bilerek hareket edecek, şehrimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bu şehri refaha ve zenginliğe kavuşturacak yol haritasını belirleyeceğiz. Biz, bu kadim şehrin adil, yeşil, yaratıcı kapsayıcı, kucaklayıcı bir şehir olabilmesi için çok çalışacağız. Kastamonu Belediyesi çalışmalarıyla, icraatlarıyla Türkiye'de örmek teşkil edecek."

Programın sonunda halk oyunları ekibi gösteri sundu, müzik dinletisi yapıldı.

Programa CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Hasan Baltacı Kastamonu Politika Güncel Haberler

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