CHP'li Durmaz'dan 8 Mart Öncesi Doğum Borçlanması Teklifi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kadınların sosyal güvenlik sisteminde karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde verilen teklif, doğum borçlanması hakkının kapsamının genişletilmesini ve kadınların emekliliğe erişimde yaşadığı hak kayıplarının giderilmesini amaçlıyor.

Durmaz'ın hazırladığı teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifle, doğum borçlanmasının yalnızca sigortalılık başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlarla sınırlı olması nedeniyle ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

Mevcut uygulamada kadın sigortalılar yalnızca sigorta başlangıcından sonra yaptıkları doğumlar için doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Sigorta başlangıcından önce doğum yapan kadınlar ise doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldıkları süreleri borçlanamıyor.

Durmaz, mevcut düzenlemenin kadınları "sigortadan önce doğum yapanlar" ve "sigortadan sonra doğum yapanlar" şeklinde iki farklı statüye ayırdığını belirterek, doğum nedeniyle çalışma yaşamına ara vermek zorunda kalan kadınların bu sürelerinin sosyal güvenlik sistemi içinde karşılık bulması gerektiğini ifade etti.

Kanun teklifiyle doğum borçlanmasının kapsamının genişletilmesi ve esnaf ile tarım Bağ-Kur'lu kadınların da bu haktan yararlanabilmesi öngörülüyor. Düzenleme ile özellikle kırsal bölgelerde çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Teklifin gerekçesinde, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin hükme işaret edildi. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü'nün eşit ücret, ayrımcılığın önlenmesi, aile sorumlulukları olan çalışanların korunması ve analığın korunmasına ilişkin sözleşmelerine de atıf yapıldı.

Teklife göre kadın sigortalılar, sigortalılık başlangıcından önce veya sonra gerçekleşen doğumlar için üç defaya mahsus olmak üzere her doğum için iki yıla kadar borçlanma yapabilecek. Durmaz, kadınların emeklilik hakkına erişiminin kolaylaştırılması ve sosyal güvenlik sisteminde eşitliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadelenin de kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Durmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA