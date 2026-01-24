Aylin Nazlıaka'dan Kezzaplı Saldırıya Tepki: "Cezasızlık Sona Ermedikçe Şiddet Durmayacak"

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Gaziantep'te bir kadının boşanma aşamasındaki eski eşi tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralanmasına ilişkin "Buradan bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sesleniyorum. Kadınların yaşam hakkını korumak, olaylardan sonra 'takip edeceğiz' demekle değil; önleyici politikalarla mümkündür. Cezasızlık sona ermedikçe şiddet durmayacak" dedi.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık Yeter! Gaziantep'te bir kız kardeşimiz daha, boşanma aşamasında olduğu eski eşi tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Cezasızlık ve yetersiz koruma mekanizmaları, erkek şiddetini derinleştiriyor. Kadınlar; boşanmak istedikleri, kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için öldürülüyor ya da ağır şiddete maruz bırakılıyor. Buradan bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına sesleniyorum. Kadınların yaşam hakkını korumak, olaylardan sonra 'takip edeceğiz' demekle değil; önleyici politikalarla mümkündür. Cezasızlık sona ermedikçe şiddet durmayacak!" ifadesini kullandı.