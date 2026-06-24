CHP'den istifa eden Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılarak partisine katıldı. AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
(TBMM) - CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, grup toplantısında Ak Parti'ye katıldı.
CHP'den 17 Haziran tarihinde istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün Ak Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir'e TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasının ardından rozetini taktı. Özdemir'in katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
Kaynak: ANKA