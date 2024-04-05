CHP'den İsmail Yetişkin ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi

CHP'den ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçilen İsmail Yetişkin, mazbatasını aldı.

Seferihisar Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'nda belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını alan Yetişkin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Yetişkin yaptığı konuşmada Seferihisarlılara teşekkür etti.

Edirne'den Kars'a birçok kenti Cumhuriyet Halk Partisi ile tanıştırdıklarını belirten Yetişkin, "Bütün vatandaşlarımız, mazbatasını alan tüm belediye başkanlarımız sayesinde sosyal eşitlik ilkesiyle hizmetlerden yararlanacak" dedi.