CHP'den IP Kamera Skandalı İçin Bakanlara Soru Önergesi

CHP'den IP Kamera Skandalı İçin Bakanlara Soru Önergesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, art arda yaşanan IP kamera skandallarını gündeme getirerek, İçişleri, Ulaştırma ve Ticaret Bakanları'na yanıtlamaları için üç ayrı soru önergesi verdi. Karasu, yetkili kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini ve devlete ait olan mekanizmaların acilen kurulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son dönemde art arda ortaya çıkan IP kamera skandallarının, yetkili kurumların görevlerini yerine getirmediğini gözler önüne serdiğini belirtti. Sapanca, Denizli ve Karabük'teki gizli kamera skandallarını anımsatan Karasu; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlamaları talebiyle soru önergeleri verdi.

Ulaş Karasu, soru önergelerinde, art arda yaşanan IP kamera skandallarının, yetkili kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gizli kameraların e-ticaret sitelerinde adeta "peynir ekmek gibi" kolayca satıldığını ve kötü niyetli kişilerin, ev veya iş yerlerindeki kameralara port açığı kullanarak erişebildiğini belirten Karasu, "Devleti yönetenler, sorumluluk alması gerekenler havaya bakıyor. Milletin yatak odasına kadar uzanan bu olaylara, 3-5 sapığın fantezisi olarak bakılamaz. Acilen kişi ve hak özgürlüklere yapılan saldırılarda devreye girecek bir mekanizma kurulması için harekete geçilmeli ve bu tür ahlak dışı, yasa dışı girişimlerin önüne geçilmeli" ifadelerini kullandı.

Karasu'dan 3 bakana sorular

Karasu; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yanıtlamaları için üç ayrı soru önergesi verdi. Karasu, bakanlara özetle şu soruları yöneltti:

"İnternet üzerinden legal olarak yapılan gizli kamera satışlarının daha sonra takibi yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise nasıl yapılmaktadır?

2002-2025 arasında Türkiye'de yasa dışı yollarla sokulmak istenen ve ele geçirilen bu tür cihaz sayısı nedir? Bu ürünlerin mahiyetleri ve menşei nelerdir?

Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan gizli, casus kamera ve benzeri dinleme cihazlarının sayısı nedir? Bu cihazların akıbeti ne olmuştur?

E-ticaret yapan şirketler üzerinden yapılan satışlarda yıllara göre uygunsuz kullanım ve/veya umuma açık yerlere gizli kamera, dijital materyaller yerleştirdikleri için göz altına alınan ve adli makamlara teslim edilen kişi sayısı kaçtır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı pusu kamerada! Araçtan inip kurşun yağdırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.