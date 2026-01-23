Haberler

İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi... Chp Sözcüsü Emre:  Bu Karar Hukuki Değil, Siyasi Bir Operasyonun Parçasıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi ve kararın hukuki olmadığını, siyasi bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35 yıldır geçerli olan bir diploma, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından iptal edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bu iptale karşı açılan davayı oy birliğiyle reddetti. 35 yıl boyunca susan idarenin neden tam bu açıklamadan sonra harekete geçtiği sorgulanmadı. Bu karar hukuki değil, siyasi bir operasyonun parçasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı

İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar