İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi... Chp Sözcüsü Emre: Bu Karar Hukuki Değil, Siyasi Bir Operasyonun Parçasıdır
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi ve kararın hukuki olmadığını, siyasi bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.
Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35 yıldır geçerli olan bir diploma, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından iptal edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bu iptale karşı açılan davayı oy birliğiyle reddetti. 35 yıl boyunca susan idarenin neden tam bu açıklamadan sonra harekete geçtiği sorgulanmadı. Bu karar hukuki değil, siyasi bir operasyonun parçasıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel