İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ile ilgili açtığı davanın reddini 'açık bir siyasi operasyon' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi ve "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının reddi, adalet değil, açık bir siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı.

Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bulut, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının reddi, adalet değil, açık bir siyasi operasyondur. Sandıkta kaybedeceğini bilenler, hukuku sopa gibi kullanıyor. Yargının, iktidarın siyasi rakiplerini eleme aparatına dönüştürüldüğü bir ülkede ne adaletten ne de demokrasiden söz edilebilir. Demokrasi tarihine utançla geçecek bu karar, millet iradesine karşı duyulan korkunun belgesi niteliğindedir."

