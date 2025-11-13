CHP'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Gökçen, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi uzun zamandır beklediklerini belirterek iddianamenin hukuki bir metin olmadığını iddia etti.

İddianamede 15 gizli tanık ifadesinin yer aldığını aktaran Gökçen, "Birçok itirafçı yer alıyor bu iddianamede ve bu itirafçıların birbirini tekrar eden ifadeleri iddianamenin her tarafında yer alıyor." diye konuştu.

Gökçen, Silivri'de ziyaret ettiği tutuklulara ilişkin, "Arkadaşlarımızın iddianameleri çıktığına göre artık tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. Diğer yol arkadaşlarımız da iddianame sonunda artık serbest kalmalıdır. Yargılamanın serbest bir şekilde özgürce, sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, savunma haklarından yararlanabilmeleri için Ekrem İmamoğlu ve bütün yol arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Bizim cevap veremeyeceğimiz hiçbir iddia yok. O yüzden TRT televizyonları bu yargılamaya açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'a ilişkin Gökçen, "Kahraman yeniden yargılanmalıdır. Aynı Gezi hükümlüleri gibi hepimiz oradaydık. Bunu defalarca dile getirdik. Gezi'den dolayı Silivri'de, Bakırköy'de yatanlar hepimiz için oradalar. Hepimiz için cezaevindeler onlar." dedi.