CHP Heyeti, İliç'te Hayatını Kaybeden Uğur Yıldız'ın Ailesini TBMM'de Ağırladı

CHP heyeti, İliç'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın ailesiyle TBMM'de bir araya geldi. Adalet çağrısında bulunuldu.

(ANKARA) - CHP heyeti, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında siyanürlü liç yığınının kayması sonucu yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın ailesiyle TBMM'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer ve CHP PM Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Yıldız ailesini TBMM'de ağırladı.

Ziyarete ilişkin Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç için adalet! Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasında, siyanürlü liç yığınının kayması sonucu yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın kıymetli ailesiyle bugün Meclis'te bir araya geldik. Bir evladın acısı hiçbir sözle tarif edilemez. Bu acının unutulmaması, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için yürütülen mücadelede ailenin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
