CHP'den İktidar Yürüyüşü İçin Güçlü Kadro Vurgusu

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 39. Olağan Kurultayı'nda, partinin büyük seçime hazırlandığını ve güçlü bir iktidar yürüyüşü başlatacaklarını ifade etti. Yeni programlarıyla sosyal demokrat vurgulara yer verdiklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim için bu kurultayımız iktidar kurultayımız ve muhalefetteki son kurultayımızdır. O büyük seçime hazırlandığımız kurultayımız. Bu kurultayımızla ve dün son şeklini verdiğimiz programımızla güçlü bir iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Bu güçlü iktidar yürüyüşünü ancak güçlü kadrolarla yapabileceğimizin farkındayız" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, şunları söyledi:

"Bizim için bu kurultayımız iktidar kurultayımız ve muhalefetteki son kurultayımız. O büyük seçime hazırlandığımız kurultayımız. Bu kurultayımızla ve dün son şeklini verdiğimiz programımızla güçlü bir iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Bu güçlü iktidar yürüyüşünü ancak güçlü kadrolarla yapabileceğimizin farkındayız. Yarın kurultayımız 80 kişilik Parti Meclisimizi yani bu yolculuğu yürüyecek kişileri seçecek. Bununla da kalmayacağımız, kadrolarımız çok daha genişleyecek. Milletvekili grubumuz, Sayın Genel Başkan önderliğinde Parti Meclisimiz, gölge bakanlarımız ve örgütlerimizle, 2 milyon üyemizle ve bize umut bağlayan milyonlarla bu güçlü yürüyüşü hep birlikte yapacağız ve zincirleri eninde sonunda kıracağız."

Emir, yeni parti programına ilişkin ise, "CHP'nin yeni programı sosyal demokrasi vurgusunun daha güçlü olduğu, toplumsal eşitsizlikleri giderme konusunda son derece kararlı, sosyal devleti güçlendiren, kimseyi geride bırakmayan ve cumhuriyeti tekrar demokrasiyle buluşturmayı hedeflemiş bir program" değerlendirmesinde bulundu.

