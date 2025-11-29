CHP'den İktidar Yürüyüşü İçin Güçlü Kadro Vurgusu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim için bu kurultayımız iktidar kurultayımız ve muhalefetteki son kurultayımızdır. O büyük seçime hazırlandığımız kurultayımız. Bu kurultayımızla ve dün son şeklini verdiğimiz programımızla güçlü bir iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Bu güçlü iktidar yürüyüşünü ancak güçlü kadrolarla yapabileceğimizin farkındayız" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, şunları söyledi:

Emir, yeni parti programına ilişkin ise, "CHP'nin yeni programı sosyal demokrasi vurgusunun daha güçlü olduğu, toplumsal eşitsizlikleri giderme konusunda son derece kararlı, sosyal devleti güçlendiren, kimseyi geride bırakmayan ve cumhuriyeti tekrar demokrasiyle buluşturmayı hedeflemiş bir program" değerlendirmesinde bulundu.