CHP'den Hemşirelik Mesleğine Destek Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yetersiz istihdam, hemşirelerin iş yükünü katlanamaz hale getirmiştir. Kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler; ağır koşullar altında çalışan hemşirelerin omuzlarında ayakta durmaya çalışmaktadır. Ancak bu sürdürülemez bir tablodur. Sağlıkta kar değil, insan yaşamı esastır. Hemşirelik mesleği, sadece bir iş değil, toplum sağlığının bel kemiğidir." dedi.

CHP Sağlık Bakanlığı ve Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaparak, hemşirelik ve ebelik mesleğini güçlendirmek için kararlı olduklarını belirtti.

Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları ifade etti:

"AKP iktidarının 2003 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı, halkın sağlığını bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıp piyasanın insafına bırakmıştır. Sağlık hizmetleri artık toplum yararına değil, şirket karlarına göre şekillenmektedir. Bu çarpık sistemde en ağır bedeli ise emeği görünmeyen, sömürülen ve tükenmişliğe sürüklenen hemşirelerimiz ödemektedir.

Bugün hemşirelerimiz; düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, artan iş yükü ve sağlıkta şiddet tehdidi altında görev yapmaktadır. Türkiye'de hemşire başına düşen hasta sayısı, OECD ülkelerinin çok üzerindedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün her hekime karşı üç hemşire standardına karşın, Türkiye bu oranın dahi çok gerisindedir. 2023 verilerine göre ülkemizde 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı yalnızca 361'dir. OECD ortalaması 988, AB ortalaması ise 846'dır. Bu açık gerçek, hemşirelik mesleğine verilen değerin, sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve siyasi önceliklerin ne durumda olduğunu gözler önüne sermektedir.

Yetersiz istihdam, hemşirelerin iş yükünü katlanamaz hale getirmiştir. Kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler; ağır koşullar altında çalışan hemşirelerin omuzlarında ayakta durmaya çalışmaktadır. Ancak bu sürdürülemez bir tablodur. Sağlıkta kar değil, insan yaşamı esastır. Hemşirelik mesleği, sadece bir iş değil, toplum sağlığının bel kemiğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hemşirelik ve ebelik mesleğini güçlendirmek, emeği ve hakkı savunmak için kararlıyız. Bu doğrultuda taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz şunlardır:

Hemşirelik Yasası güncellenmeli, görev ve yetkiler açık biçimde tanımlanmalıdır. Hemşirelik eğitimi öğretim üyesi kapasitesi ve istihdam planlamasına göre yeniden yapılandırılmalı; kalite ve istihdam uyumu sağlanmalıdır. Uzman hemşirelik alanları yasal güvence altına alınmalı, bu alanlara özgü kadrolar açılmalıdır. Liyakat ve şeffaflık, yönetici atamalarının temel kriteri olmalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde görev tanımı belirsizliği, ücret eşitsizliği ve nöbet angaryaları sona erdirilmeli; grup elemanlarına güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Kamu hastanelerindeki hemşire eksikliği giderilmeli, ekipman yetersizlikleri ortadan kaldırılmalı ve mesleki yetki ihlallerine son verilmelidir. Sağlıkta şiddet ve mobbinge karşı caydırıcı yasalar uygulanmalı, hemşirelerin güvenliği sağlanmalıdır. Kadrolu, güvenceli ve eşit işe eşit ücret temel ilke olmalı; performans dayalı, parça parça ödeme sistemine son verilmelidir.

Maaşlar yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan ve tek kalemde ödenmelidir. Özel sektörde de taban maaş zorunluluğu getirilmelidir. Afet bölgelerinde görev yapan hemşirelere fiziksel ve psikososyal destek artırılmalı; kriz dönemlerine özgü görev tanımları ve haklar güvence altına alınmalıdır. Her sağlık kurumunda ücretsiz kreş ve çocuk bakım hizmeti sunulmalıdır.Cumhuriyet Halk Partisi olarak; sağlık hizmetlerini piyasa kurallarının değil, insan onurunun belirlediği bir sistem haline getirmeye kararlıyız. Hemşirelerin emeğini yok sayan, onları görünmez kılan bu düzene son vereceğiz. Kamucu, eşitlikçi ve insana yaraşır bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağız.12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle, yaşamını kaybeden tüm sağlık emekçilerini saygıyla anıyor; fedakarca görev yapan hemşirelerimizin gününü yürekten kutluyoruz.Sağlık haktır, hemşire emeği kutsaldır."