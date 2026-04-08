Burhanettin Bulut: "Suskunluk, En Az Zulüm Kadar Ağır Bir Yüktür. Görkem Sevindik'in Yanındayız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkümlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına gösterdiği tepki nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınan oyuncu Görkem Sevindik için destek mesajı yayımladı. Bulut, "İnsan hayatının değersizleştirildiği bir ortamda sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Suskunluk, en az zulüm kadar ağır bir yüktür. Bugün mesele taraf olmak değil, insan kalabilmektir. Görkem Sevindik'in yanındayız" dedi.

Kanal D'de yayımlanan "Eşref Rüya" dizisi oyuncularından Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkümlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına gösterdiği tepki üzerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Sevindik için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Bulut'un mesajı şöyle:

"Eşref Rüya dizisinin oyuncusu Görkem Sevindik vicdani bir çağrı yaptığı, Filistinli mahkümlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına tepki gösterdiği için İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmış. İsrail'de dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için geniş çaplı bir boykot kampanyası başlatılmış. Ben-Gvir gibi isimlerin tehditkar söylemleri ve baskı girişimleri, İsrail'in mezalimini normalleştirme, bu mezalim karşısında gerçekleri dile getirenleri susturma çabasından başka bir şey değildir. Ortaya konulan sözlerin özü son derece nettir: '12 bin Filistinli mahkümun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın.' İnsan hayatının değersizleştirildiği bir ortamda sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Suskunluk, en az zulüm kadar ağır bir yüktür. Bugün mesele taraf olmak değil, insan kalabilmektir. Görkem Sevindik'in yanındayız."

Kaynak: ANKA