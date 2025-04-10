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CHP'den Gençlerin Tahliyesi İçin Sert Açıklama

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 102 gencin tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararın siyaseten alındığını ve gençlerin adalet taleplerinin duyulana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Ülkemizin geleceğini demir parmaklıklar arasına hapseden karar yargı değil, siyasidir. Gençlerin demokrasi ve adalet talepleri duyulana, her biri serbest bırakılana kadar yakanızdayız" dedi.

Murat Emir, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlatılan protesto gösterilerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen 273 gençten 102'si hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hukuksuzca tutuklanan Parti Meclisi üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Ülkemizin geleceğini demir parmaklıklar arasına hapseden karar yargı değil, siyasidir. Gençlerin demokrasi ve adalet talepleri duyulana, her biri serbest bırakılana kadar yakanızdayız."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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