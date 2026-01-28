Haberler

Namık Tan: "Gazze Barış Kurulu Uluslararası Bir Teşkilat Olduğuna Göre Üyelik İçin TBMM Onayı Gerekmiyor Mu?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılmasını eleştirdi ve TBMM onayı gerekliliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılmasına ilişkin, "Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdari kararla üye olunmakla Anayasa ihlalinde bulunulmuş olmuyor mu" diye sordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, Kurul'un Türkiye'yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi. CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, açıklamayı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tan, paylaşımında şu soruları sordu:

"Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdari kararla üye olunmakla Anayasa ihlalinde bulunulmuş olmuyor mu?"

