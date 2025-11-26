CHP'den Fatih Altaylı'nın Hapis Cezasına Tepki

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin, "Gazetecilikten başka ne yaptı bu adam? Gazeteciliğin 'tehdit' olarak görüldüğü, eleştiriye zerre tahammülün olmadığı bir ülkede demokrasiden ve basın özgürlüğünden söz edilemez" dedi.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"22 Haziran'dan bu yana tutuklu olan Fatih Altaylı'ya, YouTube yayını nedeniyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sahte diploma dağıtanlar dışarıda, Fatih Altaylı içeride… Yenidoğan çetesi dışarıda, Fatih Altaylı içerde… Aziz İhsan Aktaş dışarıda, Fatih Altaylı içerde… Gazetecilikten başka ne yaptı bu adam? Gazeteciliğin 'tehdit' olarak görüldüğü, eleştiriye zerre tahammülün olmadığı bir ülkede demokrasiden ve basın özgürlüğünden söz edilemez. Hukuku eğip bükerek, akıllarınca toplumu dizayn edenler gün gelecek o adalete muhtaç olacaklar. Söylemekten bıkmayacağız, usanmayacağız. Gazetecilik suç değildir."