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CHP'den "emanet" mesajı: Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar

CHP'den 'emanet' mesajı: Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar
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CHP'nin sosyal medya hesabından, "Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan, o emanete sahip çıkanlardır." mesajıyla bir video paylaşıldı.

(ANKARA) - CHP'nin sosyal medya hesabından, "Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan, o emanete sahip çıkanlardır." mesajıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, Türkiye'nin siyasi tarihinde yaşanan değişimlere ve partinin tarihsel birikimine vurgu yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi ömürlük sandı kendi yolunu. Kimi tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı. İsimler değişir, dönemler değişir, rüzgarın yönü değişir. Ama bazı değerler vardır. Zaman değişse de yolunu kaybetmez. Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğrulur. Bir asırlık çınarlar günü birlik heyecanlarla değil yüz yıllık mücadeleyle ayakta kalır. Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır."

Kaynak: ANKA
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