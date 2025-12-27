Yankı Bağcıoğlu: "Mevsimsel Şartlar Denizcilerimizin Can Güvenliğini Tehdit Edecek Şekilde Olumsuz Etkilenmeye Başlayacak"

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "İlerleyen günlerde denizde seyrüsefer faaliyetlerinin, mevsimsel şartlar nedeniyle denizcilerimizin can güvenliğini de tehdit edecek şekilde olumsuz etkilenmeye başlayacağı değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Ereğli Limanı açıklarında ve Marmara Denizi'nde meydana gelen iki deniz kazasında, iç sularımızda dahi meteorolojik şartların da etkisiyle başarılı arama kurtarma faaliyetleri icra edilememiş, denizcilerimiz hayatlarını kaybetmiştir. Meydana gelen deniz kazalarına; standart altı ve kullanım ömrünü doldurmuş gemilerin faaliyete devam etmesinin, denetim eksikliğinin ve meteoroloji biliminin dikkate alınmamasının neden olduğu da aşikardır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'yi etkilemesi beklenen olumsuz meteorolojik şartlar öncesinde denizde can emniyetine dikkat çekerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İlerleyen günlerde denizde seyrüsefer faaliyetlerinin, mevsimsel şartlar nedeniyle denizcilerimizin can güvenliğini de tehdit edecek şekilde olumsuz etkilenmeye başlayacağı değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Ereğli Limanı açıklarında ve Marmara Denizi'nde meydana gelen iki deniz kazasında, iç sularımızda dahi meteorolojik şartların da etkisiyle başarılı arama kurtarma faaliyetleri icra edilememiş, denizcilerimiz hayatlarını kaybetmiştir. Meydana gelen deniz kazalarına; standart altı ve kullanım ömrünü doldurmuş gemilerin faaliyete devam etmesinin, denetim eksikliğinin ve meteoroloji biliminin dikkate alınmamasının neden olduğu da aşikardır.

Bu çerçevede; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk deniz ticaret filosuna yönelik denetim fonksiyonlarının eksiksiz yerine getirilmesine titizlikle devam edilmesi, olumsuz meteorolojik şartlardan sakınarak liman yaklaşma sularına sığınan ticaret gemilerinin karşılaşabileceği olumsuz durumlarda kurtarma faaliyetinin icra edilebilmesi için, ilgili kurumlar tarafından kritik bölgelere uygun imkan ve kabiliyetlerin konuşlandırılması dahil gerekli tedbirlerin şimdiden alınması, özellikle açık denizde can emniyeti açısından yaşanan olumsuz durumlarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri imkanlarından faydalanılması için zaman gecikmesi olmaksızın talepte bulunulması ve koordinasyonun kurulması, her türlü faaliyette ticari kaygılardan ziyade meteoroloji biliminin ve bu kapsamda yapılan uyarıların dikkate alınması, İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma görevlerindeki etkinliğini artıracak; yıllar önce gündeme gelen ancak maalesef durdurulan, deniz şartlarına uygun, çok sayıda kazazede taşıyabilecek ve uzak mesafede faaliyet yapabilecek genel maksat helikopteri tedarik projesinin süratle realize edilmesi, uzun süredir gündeme getirilen ve sürekli ihmal edilen Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması ve denizcilikle ilgili fonksiyonları diğer bakanlıklardan devralması, denizde can ve mal emniyetinin sağlanması açısından hayati önemi haizdir."