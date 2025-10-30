Haberler

CHP'den Basına Kapalı Toplantıya Tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının basına kapalı yapılmasını eleştirdi. Emir, Anayasa değişikliği gibi konuların CHP'nin olduğu her yerde tartışılamayacağını vurguladı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunum yapacağı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının basına kapalı yapılması kararına ilişkin, "CHP'nin olduğu her yerde Anayasa değişikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi konular asla tartışılmaz, konuşulmaz. Biz, halkımıza tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyiz, kapalı kapılar ardındaki hiçbir pazarlığa da asla izin vermeyiz" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Toplantının başında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanların yaptıkları sunumların ve milletvekillerinin sorularına verecekleri cevapların doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için komisyonun basına kapalı olarak çalışması gerektiğini belirtti. Karar komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

Karara ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sunumlar yapacaklar. Sonrasında milletvekillerinin sorularına cevaplar verecekler. Yaptıkları sunumun ve milletvekillerine verecekleri cevabın gerçekten doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için bugün komisyonun basına kapalı olarak çalışması kararı alındı. Umuyoruz ki bu karar doğrultusunda verilecek cevaplar gerçekten tatmin edici olur. Hem süreçle ilgili hem Türkiye'deki demokrasi ve adalet eksikliğiyle ilgili bizim sorularımıza tatmin edici cevaplar alırız. Çünkü Türkiye, hem Dışişleri Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı açısından çok ağır sorunlar içinde ve bu sorunların bu komisyonda açıklıkla konuşulması gerekiyor.

Herkes bilmelidir ki ne olursa olsun, basına kapalı da olsa bu toplantılar tutanak altında yapılıyor, belirli bir süre sonra tutanaklar açılıyor ve CHP'nin olduğu her yerde Anayasa değişikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi konular asla tartışılmaz, konuşulmaz. Biz, halkımıza tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyiz, kapalı kapılar ardındaki hiçbir pazarlığa da asla izin vermeyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
