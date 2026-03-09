Haberler

CHP'li Emir'den Özgür Özel Hakkında Başlatılan Soruşturmaya Tepki: Kumpaslarınızı Tek Tek Ortaya Dökeceğiz

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki gösterdi ve iktidarın kumpaslarını ifşa edeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elinizde ne meşruiyet ne siyasi güç ne de arkanızda halk desteği kaldı. Elinize almışsınız bir yargı çekici, her şeyi çivi zannediyorsunuz! Kurduğunuz İBB kumpası tel tel dökülünce, özel seçtiğiniz hakimleriniz kontrolü kaybedince Genel Başkanımız Özgür Özel'e 45 dakikada jet soruşturma açmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok. Ama daha durun, sadece bu kumpasınız değil; kapalı kapılar ardında tezgahladığınız diğer kumpaslarınızı da tek tek ortaya dökeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
