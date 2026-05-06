CHP'nin Avukatlara Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılması Önergesi Reddedildi

(TBMM) - TBMM'de CHP'nin, avukatlara yönelik artan şiddet olaylarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önergede, savunma makamının karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarına dikkat çekildi; avukatların görevlerini tehdit ve saldırı riski olmadan yerine getirebilmesi için gerekli önlemlerin araştırılması talep edildi.

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifinin 17 ila 31'inci maddelerini kapsayan ikinci bölümü görüşülecek. Görüşmeler öncesinde siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

CHP, avukatlara yönelik artan şiddet olaylarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla araştırma önergesi verdi. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere CHP Grubu adına Muğla Milletvekili Cumhur Uzun konuştu. Uzun, avukatların görevlerini yerine getirirken ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, yaşanan saldırıların "münferit olaylar zinciri" olarak görülemeyeceğini vurguladı.

Uzun, milletvekilleri ile avukatların benzer şekilde vekaleten görev yürüttüğünü ifade ederek, avukatların da müvekkillerinin hak ve menfaatlerini savunurken güvenli bir ortamda çalışmasının zorunlu olduğunu söyledi. Mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığını savunan Uzun, son dönemde yaşanan bazı saldırıların mesleğin karşı karşıya olduğu riskleri daha görünür hale getirdiğini dile getirdi.

Konuşmasında örnek olaylara da değinen Uzun, Bursa'da genç avukat Hatice Kocaefe'nin görevi nedeniyle pusu kurularak öldürüldüğünü, Yalova'da ise kamu avukatı Zekeriya Polat'ın icra takibi nedeniyle görev yaptığı sırada silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Avukatların haciz, keşif ve duruşma süreçlerinde tehdit, hedef gösterme ve saldırıya uğradığını belirten Uzun, bu durumun mesleğin itibarsızlaştırılması, cezasızlık algısı ve yargıya güvenin zayıflamasıyla bağlantılı yapısal bir sorun olduğunu ifade etti. Uluslararası düzenlemelere de atıf yapan Uzun, Birleşmiş Milletler Havana Kuralları'nın avukatların baskı ve tehdit olmadan görev yapabilmesini devletlerin sorumluluğu olarak tanımladığını söyledi. Avrupa Konseyi'nin Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından imzalanması gerektiğini dile getirdi.

Uzun, "Avukata yönelik tehdit ve yaralama suçlarında yaptırımlar artırılmalı, haciz ve keşif işlemlerinde kolluk desteği zorunlu hale getirilmelidir çünkü avukat kimsenin borcunun sebebi değildir, avukat kimsenin suç işleme gerekçesi de değildir, avukat kimsenin boşanma nedeni de değildir" diye konuştu.

DEVA'lı Şahin'den çoklu baro eleştirisi

DEVA Partisi adına söz alan Ankara Milletvekili İdris Şahin, Adil Yargı Eylem Planı'na atıfta bulunarak avukatlık mesleğine anayasal statü kazandırılması gerektiğini söyledi. Şahin, savunma makamının güçlendirilmesi, baroların kurumsal kapasitesinin artırılması ve "çoklu baro" düzenlemesine son verilmesi gerektiğini ifade etti. Baroların adalet komisyonlarında daha etkin temsil edilmesi gerektiğini belirten Şahin, savunma hakkının kullanılmasını zorlaştıran ve delillere erişimi kısıtlayan düzenlemelerin yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

"Savunma susarsa adalet konuşamaz, avukat hedef olursa vatandaş hakkını arayamaz"

Genç avukatların yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çeken Şahin, stajyer avukatlara Adalet Bakanlığı bütçesinden destek sağlanması gerektiğini, CMK ve adli yardım ücretlerinin artırılarak zamanında ödenmesi gerektiğini söyledi. Mevcut ücret seviyelerini eleştiren Şahin, "CMK ücretlerinin yol parasına dönüştüğünü" ifade ederek genç avukatların ciddi mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Savunma makamının güçsüzleşmesinin adalet sistemini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Şahin, "Savunma susarsa adalet konuşamaz, avukat hedef olursa vatandaş hakkını arayamaz" dedi.

CHP'nin önergesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA