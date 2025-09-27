CHP'den Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne Sahip Çıkma Çağrısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapısına kilit vurulmasına izin vermeyeceğiz. Antalya halkını da sağlığını da sahipsiz bırakmayacağız. Antalya'nın ihtiyacı, hastanelerin ranta teslim edilmesi değil; daha güçlü, daha erişilebilir, daha nitelikli sağlık yatırımlarıdır. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Antalya'nın merkezinde, çok kıymetli arazi üzerinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi göz göre göre kapatılmak isteniyor. Çalışanlara 'Hangi hastaneye gitmek istersiniz?' diye soruluyor, ardından da '300 yataklı yeni hastane yapacağız' denilerek hastanenin kapısına kilit vurulmaya hazırlanılıyor. Ortada ne bir proje var ne de plan! Bildiğimiz tek şey, kentin göbeğinde, her gün binlerce hastaya hizmet veren köklü bir hastanenin kapatılacağı. Daha da vahimi, bu karar İl Sağlık Müdürlüğü değil, iktidar partisinin il başkanlığı tarafından duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı'nın yerine kendilerini yetkili gören bu anlayış, Antalya halkının sağlığını siyasi rant uğruna tehlikeye atıyor.

"İktidara güvenmiyoruz"

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, halkın en kolay ulaşabildiği konumda, her gün binlerce yurttaşa sağlık hizmeti sunuyor. Biz bu hastanenin yenilenmesine karşı değiliz. Ancak iktidara güvenmiyoruz. Antalya'nın merkezinde çok değerli 32 dekarlık arazinin rant uğruna iştah kabarttığını biliyoruz. Doğru olan bellidir: Yeterli arazisi bulunan mevcut hastane işler durumda iken, yeni hastane inşa edilmeli, sağlık hizmetine ara verilmeden, halkın güvenini zedelemeden yenilenme yapılmalıdır. CHP Antalya örgütümüzün de, bölge halkının ve esnafının da talebi budur. Bu hastaneyi kapatmak, Antalya halkını sağlıksızlığa mahküm etmektir. Antalya halkı, bölge esnafı ve muhalefet bu karara karşıdır. CHP olarak biz de açıkça ilan ediyoruz: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapısına kilit vurulmasına izin vermeyeceğiz. Antalya halkını da sağlığını da sahipsiz bırakmayacağız. Antalya'nın ihtiyacı, hastanelerin ranta teslim edilmesi değil; daha güçlü, daha erişilebilir, daha nitelikli sağlık yatırımlarıdır. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz!"