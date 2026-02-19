Haberler

Gül Çiftci'den Gazeteci Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki: Halkın Haber Alma Hakkına Yönelmiş Sistematik Bir Müdahaledir

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasını hukuki değil, siyasi bir tercih olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çiftci, Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çiftci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Alican Uludağ Ankara'da ikamet eden, Ankara'da gazetecilik faaliyeti yürüten bir basın emekçisidir. Buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve İstanbul'a götürülmesi hukuki değil siyasi bir tercihin sonucudur. Soruşturmanın İstanbul'dan başlatılması ve Ankara'da fiilen uygulanması, yargının nasıl merkezileştirildiğini ve baskı aracına dönüştürüldüğünü bir kez daha göstermektedir."

Daha önce de defalarca gördüğümüz üzere 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi yayma' gibi muğlak suçlamalarla gazetecilerin hedef alınması, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş sistematik bir müdahaledir. Gazetecilik suç değildir. Alican Uludağ'ın yanındayız."

