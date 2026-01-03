ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı...Ali Mahir Başarır: Bu Müdahale; Demokrasi Değil, Çıkar ve Enerji Savaşının Açık Bir Tezahürüdür

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin "Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biridir. Amerikan eliyle yürütülen bu müdahale; demokrasi değil, çıkar ve enerji savaşının açık bir tezahürüdür. Uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Maduro'nun eşiyle birlikte ülkeden çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarır, şunları kaydetti:

"Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biridir. Bu nedenle Amerikan eliyle yürütülen bu müdahale; demokrasi değil, çıkar ve enerji savaşının açık bir tezahürüdür. Uluslararası hukuka aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, anti-emperyalist tarihinin ve kurucu kimliğinin gereği olarak işgale, sömürüye ve vesayete karşıdır. Kurtuluş Savaşı'nda, Hatay'da, Kıbrıs'ta, 6. Filo'ya karşı sokaklarda, ABD askerlerini Türkiye'ye sokmak isteyen 1 Mart Tezkeresi'nde biz vardık ve işgali durdurduk. Bugün yaşananlar; demokrasinin, yargı bağımsızlığının, liyakate dayalı devlet yapısının ve halk iradesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermektedir. Devlet zayıfladığında, hukuk çöktüğünde, halk susturulduğunda; geriye sadece güçlünün hukuku kalır. Yaşasın tam bağımsız, demokratik Türkiye!"