Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı...Ali Mahir Başarır: Bu Müdahale; Demokrasi Değil, Çıkar ve Enerji Savaşının Açık Bir Tezahürüdür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve bu müdahaleyi enerji savaşının bir tezahürü olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin "Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biridir. Amerikan eliyle yürütülen bu müdahale; demokrasi değil, çıkar ve enerji savaşının açık bir tezahürüdür. Uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Maduro'nun eşiyle birlikte ülkeden çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarır, şunları kaydetti:

"Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biridir. Bu nedenle Amerikan eliyle yürütülen bu müdahale; demokrasi değil, çıkar ve enerji savaşının açık bir tezahürüdür. Uluslararası hukuka aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, anti-emperyalist tarihinin ve kurucu kimliğinin gereği olarak işgale, sömürüye ve vesayete karşıdır. Kurtuluş Savaşı'nda, Hatay'da, Kıbrıs'ta, 6. Filo'ya karşı sokaklarda, ABD askerlerini Türkiye'ye sokmak isteyen 1 Mart Tezkeresi'nde biz vardık ve işgali durdurduk. Bugün yaşananlar; demokrasinin, yargı bağımsızlığının, liyakate dayalı devlet yapısının ve halk iradesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermektedir. Devlet zayıfladığında, hukuk çöktüğünde, halk susturulduğunda; geriye sadece güçlünün hukuku kalır. Yaşasın tam bağımsız, demokratik Türkiye!"

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi
Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi