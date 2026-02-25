Haberler

CHP'li Mustafa Adıgüzel'den 2/B Arazilerine Yönelik Kanun Teklifi

Güncelleme:
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tarım amaçlı kullanılan 2B arazilerinin emlak bedelinin yüzde birine arazinin sahibine verilmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Adıgüzel, bu düzenlemenin büyük bir sorunu ortadan kaldıracağını ve tarımı teşvik edeceğini belirtti.

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarım amaçlı kullanılan 2B arazilerindeki ağıl, mandıra, kümes ve daimi ikamet olarak kullanılan ev dahil yapıların emlak bedelinin yüzde birine arazinin sahibine verilmesini öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 2/B arazileri konusunda TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. CHP'nin "2/B Barış Projesi" olarak tanımladığı çözüm önerilerini teklif haline getirdiklerini bildiren Adıgüzel, düzenlemenin büyük bir sorunu ortadan kaldıracağını söyledi.

Adıgüzel, kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"2B arazileri ile ilgili büyük bir tartışma var. Belirlenen yüksek rayiç bedelleri nedeniyle yurttaşlar isyanda. Köylerdeki, kırsaldaki tarım arazileri, şehirdeki arsa fiyatlarına denk tutulmuş durumda. Bunları vatandaşın ödemesi mümkün değil. Peki ne olacak? Biz, devletle millet arasındaki adeta bir çatışma alanı olan bu konuda, '2B Barış Projesi' diye daha önceden duyurduğumuz çözüm önerilerimizi bir kanun teklifi haline getirdik. İşte 2B kanun teklifimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Peki bu kanun teklifimizde ne var? 2B sorununu nasıl çözeceğiz? Tarım amaçlı kullanılan 2B arazilerini; üzerindeki ağıl, mandıra, kümes ve daimi ikamet olarak kullanılan evi de dahil olmak üzere sembolik bir rakamla, emlak bedelinin yüzde biri rakamıyla o kullanıcıya, bu arazinin sahibine veriyoruz. Bu şekilde tarımı, üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu kavga bitecek. Bu, devletle millet arasında sorun haline gelmiş 2B sorununu temelden çözecek bir kanun teklifidir. İnşallah Cumhur İttifakı üyeleri de destek verirse, 2B kanun teklifimiz meclisten geçtiği anda bütün bu sorunlar çözüme kavuşacak."

Kaynak: ANKA
