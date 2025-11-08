Haberler

CHP'den 10 Kasım Çağrısı: Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Okul Önlerinde Yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatile denk getirilmesini eleştirerek, tüm Türkiye'de okullarda anma etkinlikleri yapılması gerektiğini vurguladı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı'na anma gününün önemine dikkat çekti.

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Berkin GÜLSOY

(MERSİN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10 Kasım'da okulların önünde yurttaşlarla birlikte Atatürk'ü anma etkinliği yapacaklarını belirterek " Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda bulunuyorum: 10 Kasım, tüm Türkiye'de, tüm öğrenciler, öğretmenler ve idareciler tarafından anılan bir gün olmalıdır. Ara tatil bu döneme denk getirilmemelidir. Bu, hepimizin ortak talebidir" dedi.

4'üncü Uluslararası Tarsus Festivaline katılan Özçağdaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü(nün ara tatile gelmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 Kasım, ülkemizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anma günüdür. Tüm yurttaşlarımız, büyük bir saygı, hasret ve minnetle Atamızı anıyoruz. Kimimiz iş yerlerimizde, kimimiz fabrikalarda, kimimiz yollarda, kimimiz meydanlarda; 1938 yılında onu kaybettiğimiz günden bu yana tüm çocuklarımız büyük bir minnet ve özlem duygusuyla okullarda Atamızı andılar. Hepimiz böyle yetiştik.

Maalesef, Yusuf Tekin bakan olduğundan bu yana iki yıldır ara tatil dönemi bilinçli olarak 10 Kasım'a denk getiriliyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm yurttaşlarımızla birlikte bir çağrıda bulunduk: 'Gelin, okullarımızın önünde toplanalım ve Atamızı hak ettiği gibi saygıyla analım.' Milli Eğitim Bakanlığı bu çağrıya iki şekilde yanıt verdi. Birincisi, göstermelik olarak okullarda kim varsa birkaç kişiyle küçük bir anma yapılacağını, bir sorun olmadığını dile getirdiler. Ancak bu, 19 milyon çocuğumuzun katıldığı törenlerle aynı şey değildir.

İkincisi, bugün çeşitli okullara yazılar gönderildi. Bu yazılarda, siyasi partilerin böyle çağrılar yapmasının uygun olmadığı, Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde birlik ve beraberlik duygusu içinde hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Ben, Sayın Bakan Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Temel Kanunu'nu hatırlamasından çok mutluyum. Milli birlik ve beraberliğin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin değerlerine sahip çıkarak sağlanabileceğinin fark edilmesinden de ayrıca mutluluk duyuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, okul bahçelerine girip bir eylem yapacak değiliz. Ancak okulların önünde, tüm yurtta arkadaşlarımızla birlikte; her siyasi görüşten partiler, dernekler, vakıflar, sendikalar ve vatandaşlarla birlikte, Yusuf Tekin'in yapmaktan kaçındığı, öğrencilerden uzak tuttuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliğimizi gerçekleştireceğiz.

10 Kasım Pazartesi sabahı, her ilçemizde Cumhuriyet Halk Partililer'in bir kısmı resmi törenlerde yer alacak, bir kısmı ise okulların önünde Atasını layıkıyla anacaktır. Buradan bir kez daha Sayın Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda bulunuyorum: 10 Kasım, tüm Türkiye'de, tüm öğrenciler, öğretmenler ve idareciler tarafından anılan bir gün olmalıdır. Ara tatil bu döneme denk getirilmemelidir. Bu, hepimizin ortak talebidir."

