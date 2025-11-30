Haberler

CHP kurultayında 3. gün! Gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde

CHP kurultayında 3. gün! Gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde
Güncelleme:
CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı'nın son gününde yapılacak Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için başvurular tamamlandı. PM için 151, YDK için 37 kişi başvuru yaparken, oylamanın saat 15.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Öte yandan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen, Aylin Nazlıaka ve Deniz Yavuzyılmaz dahil 52 kişilik bir anahtar liste hazırladı.

  • CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi için 151 kişi, Yüksek Disiplin Kurulu için 37 kişi başvuru yaptı.
  • Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oylama saat 15.00'te başlayacak.
  • Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, üçüncü ve son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleriyle devam ediyor.

PM İÇİN 151, YDK İÇİN 37 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Saat 08.30'da sona erecek başvurular, üç uzatma sonunda saat 10.00'da sona erdi. Saat 10.45 itibarıyla divan tarafından adayların listesi okundu. Buna göre PM için 151, YDK için 37 kişi başvuru yaptı.

OYLAMA SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK

Saat 11.00'den 11.30'a kadar çekilmek isteyen adaylar için süre tanındı. PM ve YDK seçimi için oylamanın saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Seçimler, ana salondaki 25 sandık ve 125 kabinde yapılacak.

ÖRSAN ÖYMEN'DEN ANAHTAR LİSTE

Öte yandan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen; Umut Akdoğan, Murat Bakan, Yankı Bağcıoğlu, Berkay Gezgin, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz'ın da aralarında olduğu 52 kişilik bir anahtar liste hazırladı.

ÖZEL YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
