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CHP'de Myk ve Pm Salı Günü Toplanıyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı aldı. Toplantılarda partideki son gelişmeler ve güncel siyasi değerlendirmeler ele alınacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı. Toplantılar nedeniyle Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvurmayacak.

CHP MYK ve PM 23 Haziran Salı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. MYK toplantısı saat 11.00'de yapılacak, bu toplantının ardından saat 14.00'te PM toplantısı yapılacak.

Hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasını yapacağı Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek.

Kaynak: ANKA
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