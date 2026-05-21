CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde 'mutlak butlan' kararına tepki

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından alınan 'mutlak butlan' kararının ardından partinin sanal medya hesabından gerçekleştirilen çağrı üzerine, partililer akşam saatlerinden itibaren Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde toplandı. Partililer karara tepki gösterirken, binada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafını beyaz kağıtlar ile kapattılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı