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Özgür Çelik'ten, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Yeni Atamalara Tepki

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CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mevcut il yönetiminin Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'yı görevden alarak yeni atama yapmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, atama yetkisini sorguladı.

(İSTANBUL)- CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mevcut il yönetiminin Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'yı  görevden alarak yeni atama yapmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Çelik, "Gençlik Kolu ve Kadın Kolu başkanımızın yerine atama yapma hakkını nereden buluyor?" dedi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasallaşmış yargının kararlarıyla partimizi ve muhalefeti dizayn etmeye çalışanlar bugün kendi bağımsız seçimlerinde seçilmiş Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlarımızın yerine atama yaptıklarını duyurdular. Buldukları her fırsatta yargı kararları var diyerek içine düştükleri garabeti izah etmeye yeltenenler yargı süreçlerinde hiçbir biçimde anılmayan, üstelik İstanbul il Başkanlığı'nın dahi böyle bir atama yetkisi yokken Gençlik Kolu ve Kadın Kolu başkanımızın yerine atama yapma hakkını nereden buluyor?"

Her geçen gün kime ve neye hizmet ettikleri ortaya çıkanların esas hedefinin Türkiye'de iktidar değişimi için yükselen iradeyi kırmak olduğu açıkça görülüyor. Seçilmiş, yasal ve meşru biçimde göreve gelmiş, örgütün tam desteğini almış Kadın Kolu Başkanımız Hatice Selli Dursun, Gençlik Kolu Başkanımız Erdem Kara ve yönetimleri ile görevimizin başındayız."

Kaynak: ANKA
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