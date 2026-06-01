Özgür Özel Başkanlığındaki Cao Toplantısı Meclis'te Başladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı TBMM'de başladı. Toplantıda mutlak butlan kararı sonrası yol haritası ele alınırken, olağanüstü kurultay için delege imzası toplama süreci de başlatıldı.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı" TBMM'de başladı. Özel, toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından, bugün CAO Yürütme Kurulu'nu TBMM'de topladı. Saat 09.45 başlayan toplantıda partiye yönelik mutlak butlan kararının ardından Özel ve yönetiminin yol haritası ele alınacak.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özel ve yönetimi bugün, ayrıca olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya başlayacak. Seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşebilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun imzası gerekiyor. Bu durumda bin 134 kurultay delegesinden 568'inin imza vermesi durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. İmzaların 15 iş günü içerisinde toplanması gerekiyor.

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞECEK

Özel, CAO toplantısının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelecek. Mutlak butlana desteğini açıklayan milletvekilleri görüşmede yer almayacak. Bu görüşmelerin de yol haritasının şekillenmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

MYK'DA ALTI YENİ İSİM

Alınan bilgilere göre Özel, dün yapılan MYK toplantısıyla birlikte MYK'ya daha önce MYK'da görev yapmış halen CAO'da Politika Kurulu Başkanı olarak görev yapan altı isim ekledi. Buna göre Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç ve Yalçın Karatepe, MYK'ya dahil edildi. Özel'in yarın genişletilmiş bir MYK toplantısı daha yapabileceği ifade ediliyor.

Özel yarın ise partisinin haftalık grup toplantısında konuşacak.

Kaynak: ANKA
