CHP Sözcüsü Emre, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında yargılanan CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını gerektiğini vurguladı ve davanın şeffaflığıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve haklarında dava açılan CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını istediklerini söyledi.

Emre, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak kamuoyunda bilinen yargılamayı eleştirdi.

Aktaş'ın mahkeme salonuna özel koruma ordusuyla geldiğini ancak davada yargılanan CHP'li belediye başkanlarının ailelerine sınırlama getirildiğini savunan Emre, "Mahkeme salonuna, orada yargılanan belediye başkanlarımızın annesi, babası, eşi, çocuklarından sadece bir kişi alınabilir diye kısıtlama geldiği ortamda, salona o şekilde girebiliyor. Ayrı bir kapıdan elini kolunu sallayarak tekrar çıkabiliyor ve bu kişi hakkında 704 yıl hapis cezası isteniyor." dedi.

Emre, "Bu kadar yüksek iddialar karşısında duruşmaların şeffaflığı, kamu denetimi ve basın erişimi konusunda neden bu kadar fazla kısıtlama getirilmiştir? Bizim talebimiz açıktır. Biz yargılamadan da korkmuyoruz, hiçbir çekincemiz de yok. Canlı da olsun diyoruz ama ve lakin seçilen belediye başkanlarının, milli iradenin yerine gelmesi için, öncelikle tutuksuz yargılanmasını ve yargılamaların şeffaf bir şekilde yürümesini talep ediyoruz." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşte bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasına da değindi.

İçişleri Bakanlığı müfettişinin, 22 Nisan 2025 tarihli raporunda, "İBB tarafından açılan Yuvamız İstanbul merkezleri belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamındadır ve hukuka uygundur." ifadesinin yer aldığını belirten Emre, İçişleri Bakanlığının 9 ay önce verdiği bilgiden dahi uzak bir yönetim anlayışı olduğunu savundu.

"Görüntüleri sakladılar, denetimden kaçırdılar" yönünde bir iftirayla karşılaştıklarını ifade eden Emre, oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu kamera görüntülerini 4 farklı resmi yazıyla emniyet birimlerine teslim ettiklerini söyledi.

Emre, 15 gün saklanması gereken kayıtların 3 ay saklandığını belirterek, "Dolayısıyla ilk tutanağı tutan da bizim arkadaşlarımızdır, 2 Aralık tarihi itibarıyla." dedi.

