Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den ramazan paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayının sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ramazan ayının Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dayanışmayı büyüten, adaleti ve umudu güçlendiren yarınlara vesile olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Abdullah Sarica -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı
Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak

Şaka değil gerçek! Güvercinlere doğum kontrolü uygulayacaklar