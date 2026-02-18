CHP Genel Başkanı Özel'den ramazan paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ramazan ayının Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dayanışmayı büyüten, adaleti ve umudu güçlendiren yarınlara vesile olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.