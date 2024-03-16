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CHP Balıkesir İl Başkanlığı Ramazan Ayında Yeryüzü Sofrası Düzenledi

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CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası' etkinliği, Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alanda CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın da vatandaşlarla bir araya geldi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Balıkesir'in güzel bir şehir olacağını belirtti.

CHP Balıkesir İl Başkanlığınca ramazan aylarında düzenlenen geleneksel "Yeryüzü Sofrası", bu sene Mekik Sokak'ta kuruldu.

İftar öncesi sokakta hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Akın, oruçların açılması ve iftarın ardından yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çalışmalarına gece gündüz devam edeceklerini belirten Akın, "Ayrımcılık yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak bir olacağız, beraber olacağız. İnşallah çok güzel bir Balıkesir'de beraber olacağız." dedi.

İftar programına, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, Karesi Belediye Başkan adayı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkan adayı Hakan Şehirli, eski il ve ilçe başkanlarının yanı sıra partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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