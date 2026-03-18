Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 3'üncü gün

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yargılanan Muhittin Böcek'in tutukluluk halinin devamına yönelik karara tepki gösterdi. Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Nail Kamacı, "Muhittin Böcek'in 8,5 aydır devam eden tutukluluk hali, ne yazık ki beklediğimiz gibi sonuçlanmamıştır. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Başkanımızın tutukluluğundan bu yana 256 gün geçti. Sağlık sorunları bütün kamuoyunun malumudur. Nitekim bugün mahkeme heyeti de sağlık durumuyla ilgili hastaneden rapor alınmasını istemiştir. Böyle bir durumda tutukluluk halinin devam ettirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Üstelik ramazan ayının son günlerindeyiz. Bayram arifesindeyiz. İnsanların aileleriyle bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimindeyiz. Böyle bir dönemde Muhittin Başkan'ı ailesinden uzak tutmanın hiçbir izahı yoktur" dedi.

'İNSAN HAKLARI DİYE BİR GERÇEK VAR'

Mahkeme sürecini değerlendiren Nail Kamacı, "Bu 3 günlük yargılama sürecinde, tablo son derece açıktır. İlk gün, Muhittin başkan mahkemeye verdiği savunmada açık bir şekilde 'Tutukluluk halimin devamına ilişkin ek savunmalar sunuyorum' demiştir. Bu ifade oldukça nettir. İkinci gün ise bazı tutuklular, korku nedeniyle suçlamalarda bulunduklarını ifade etmiş ve suçladıkları kişilerden özür dilemişlerdir. Bu kadar açık bir tablo ortadayken, bugün Muhittin başkanın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi adalet adına son derece üzücü bir durumdur. Ancak insan hakları diye bir gerçek vardır. İnsan haklarının temelinde ise yaşam hakkı, onun da temelinde sağlık hakkı yer alır. Bu hakların göz ardı edilmesi, ülkemiz adına ciddi bir sınavdır" diye konuştu.

'MUHİTTİN BÖCEK'İN TUTUKSUZ YARGILANMASI GEREKİYOR'

Muhittin Böcek'in serbest kalması gerektiğini savunan Kamacı, "Antalya'da Muhittin Böcek davası artık çökmüştür. İnsanları yargılayabilirsiniz, suçlayabilirsiniz. Ancak onları temel haklarından mahrum bırakmak kimsenin yararına değildir. Hele ki bu durum Türkiye Cumhuriyeti'nin yararına hiç değildir. Bu nedenle, verilen sürenin daha da uzatılmaması, aksine öne çekilmesi ve Muhittin Böcek'in tutuksuz yargılanması gerektiğini talep ediyor ve bu konuda ısrarcı olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

Haber: İrem BAŞDAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı