CHP Antalya'dan İmamoğlu'na Destek Pankartı

CHP Antalya'dan İmamoğlu'na Destek Pankartı
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CHP Antalya milletvekilleri, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla Tophane Parkı'na 'Free İmamoğlu' pankartı astı. Bu etkinlik, partinin erken seçim talebiyle düzenlediği mitingler çerçevesinde gerçekleştirildi.

(ANTALYA) - CHP Antalya milletvekilleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı'na "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart astı.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Turkiyenin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin bu haftaki adresi Antalya.

CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, miting öncesi kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı'na, İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankartı astı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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