CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Ali Aydın Cinayeti Tepkisi: "Hukuka, Demokrasiye, İnsan Hakları Mücadelesine, Özgürlüklere Yapılan Bir Saldırı"

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan, İHD eski İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın cinayetine ilişkin yapılan açıklamada, "Hukuka, demokrasiye, insan hakları mücadelesine, özgürlüklere yapılan bir saldırı" ifadeleri kullanılarak konunun takipçisi olacakları belirtildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı İnsan Hakları Derneği (İHD) eski İzmir Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ın, Çiğli'de sabah yürüyüşü yaptığı sırada, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir kez daha hukuka, demokrasiye, insan hakları mücadelesine, özgürlüklere yapılan bir saldırıyla karşı karşıyayız. İHD İzmir Şube Eş Başkanı Av. Ali Aydın maalesef katledilmiştir. İnsan hakları savunucusu Av. Ali Aydın'ın öldürülmesi sadece bir bireye değil, evrensel yaşam hakkına, hukuka ve demokrasiye yönelmiş ağır bir saldırıdır. Yaşam hakkı, hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyecek mutlak bir haktır. TC Anayasa'sı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve tarafı olunan tüm uluslararası sözleşmeler uyarınca devletin görevi ve yükümlülüğü sadece öldürmemek değil, öldürülmesini engellemek, korumak ve gerçekleşen ihlallerde etkili biçimde hesap sormaktır. Bugün gelinen noktada bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği açıktır. Ali Aydın bir insan hakları savunucusudur. Evrensel hukuk kuralları ve uluslararası metinlere göre devletler, insan hakları savunucularının yaşamını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerin ihlali, devletin doğrudan sorumluluğunu doğurur. İnsan hakları savunucularının, demokrasi ve hukukun etkin olmasını isteyenlerin açık hedef haline getirilmesinin, kriminalize edilmesinin ne kadar ağır sonuçları olduğunu maalesef hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Cezasızlık politikalarının, nefretin ve şiddetin normalleştirildiği bir ortamın ne denli ağır sonuçlar doğurduğunu bir kez daha gördük.

"Varsa azmettiricilerin, ihmali bulunan kamu görevlilerinin de açığa çıkarılması zorunludur"

Yalnızca failin yakalanması değil varsa azmettiricilerin, ihmali ya da sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de açığa çıkarılması zorunludur. Etkili, bağımsız ve tarafsız yürütülmeyen her soruşturma, bu cinayetin bir parçası haline gelecektir. Göstermelik yargılamaları, dosya kapatma girişimlerini ve zaman kazanma politikalarını kabul etmiyoruz. İnsan hakları savunucularının ve toplumun tüm kesimlerinin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz. Hayatını insan hakları, adalet ve demokrasi mücadelesine adamış olan İHD İzmir Eş Başkanı'nı saygıyla anıyor; ailesine, yol arkadaşlarına ve İHD camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu saldırının takipçisi olacağımızı, insan hakları ve yaşam hakkı mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."