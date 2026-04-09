CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen'in şikayeti ve bilirkişi raporu doğrultusunda harekete geçildi.

Dosyada, kooperatif faaliyetleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu çerçevede CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında "kooperatif" davası açılmıştı.

Tutuklu yargılanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 65 kişi dava kapsamında 'sanık' olarak yer alıyor.

Ayça Elal
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
'Kapatıldı' denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım

"Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

Baharda kar sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi
Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar